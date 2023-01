Høyre vil teste fire år med ungdomsskole

Høyre foreslår at kommuner bør kunne teste ut å flytte ett år fra barneskolen til ungdomsskolen, slik at det blir seks barneskoleår og fire på ungdomsskolen.

Høyre-leder Erna Solberg mener kommunene bør kunne teste ut å innføre et ekstra år på ungdomsskolen.

NTB

Eivind Aarre Journalist

Fire år på ungdomsskolen er et grep Høyre mener kan gi mer tid til å venne seg til krav og fagoppdeling.

– Det å starte litt tidligere på ungdomsskolen gjør at man venner seg til forventningene, sier Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

– Det er veldig viktig å huske på at ved siden av å begynne på ungdomsskolen og få karakterer for første gang, er det veldig mye annet som skjer når du er ungdom, sier hun.

– Vi vet at elever som strever med fag på ungdomsskolen sannsynligvis vil streve med å fullføre videregående. Vi må ta tak i små utfordringer før de får vokse seg store. Derfor vil vi sørge for at alle lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig, samtidig som elevene får økt mestring og læringsglede, sier Solberg.

Milla Sofie Hansen er ung ordfører i Sandnes.

Ung ordfører i Sandnes er for

Milla Sofie Hansen er ung ordfører i Sandnes. Hun synes fire år med ungdomsskole virker som et interessant forslag.

– Jeg synes det er viktig at vi er løsningsorienterte for å få flere til å fullføre videregående utdanning. Jeg er også prinsipielt for å ha en kunnskapsrik skole, og med dette tiltaket blir kanskje skolegangen mer relevant tidlig. Det er snakk om å prøve ut og forske på området for å maksimere vårt læringsutbytte – det er jeg for. Uansett er det viktig å kvalitetssikre overgangene mellom skolene og tilpasse skolen til enkelteleven, sier hun.

Fakta Høyres forslag Innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever med svake grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning ved start på 8.trinn, samt plikt til samarbeid i overgangen ungdomsskole og videregående.

Øke antallet naturfagstimer med en time i uka på 8.-10. trinn.

Gi elevene på 9. og 10. trinn mulighet til å velge mellom en mer teoretisk eller praktisk tilnærming til matematikk i deler av undervisningstiden.

I større grad ta i bruk tidsbegrenset nivådeling i fellesfagene på ungdomsskolen slik at elevene møter faglige utfordringer som gjenspeiler deres faglige nivå.

Gjennomføre forsøk med å flytte 7. klasse til ungdomsskolenivå

Innføre et nasjonalt fraværsregister, innføre fraværsføring fra første trinn på grunnskolen og gi skolene en plikt til oppfølgingsaktivitet fra dag én. Samt øke kunnskapen om skolefravær og skolevegring.

Koble inn Oppfølgingstjenesten (OT) på ungdomsskolen for bedre å fange opp elever som står i fare for å droppe ut.

Gjøre det lettere for skolene å ta i bruk alternative opplæringsarenaer for elever som står i fare for å droppe ut og gi skoleleder, lærer, foreldre og elev makten til å ta beslutningen å ta dette i bruk. Skoleeier har ansvar for kvalitetssikring av tilbudet.

Sikre bedre tilpasset opplæring for elever med høyt læringspotensial, mer kompetanse hos lærerne om denne elevgruppen og flere tilbud om ekstra opplæring eller mulighet til å forsere fag og nivåer.

Styrke rådgivnings- og karriereveiledningstjenesten og innføre kompetansekrav til rådgivere i skolen.

Utrede muligheten for å gi fylkeskommunen ansvar for rådgivnings- og karriereveiledningstjenesten for å sørge for helhetlig veiledning gjennom hele yrkes- og karriereløpet.

Innføre et obligatorisk yrkesfaglig valgfag, styrke rådgivningen og motivere flere til å velge et yrkesfag på videregående.

Beholde antall timer valgfag som i dag, men åpne for at elevene kan velge nye valgfag oftere og åpne for opprettelsen av valgfag som tar utgangspunkt i lokale behov og ønsker.

Innføre en tverrfaglig prosjekteksamen som tar utgangpunkt i de tverrfaglige temaene. Oppgaven skal gjennomføres i skoletiden. Målet at elevene skal få vise mer av dybdekompetansen sin.

Beholde Solberg-regjeringens krav til fordypning i norsk, matematikk og engelsk og vurdere å innføre kompetansekrav i flere fag.

Gjeninnføre lærerspesialistordningen og etablere flere karriereveier i skolen for lærere. Kilde: hoyre.no Les mer

Yrkesfag som obligatorisk valgfag

Høyre la tirsdag fram forslag til ungdomsskolereform. Yrkesfag som obligatorisk valgfag og bedre rådgivning er også blant forslagene partiet mener kan sikre at flere ungdommer velger rett linje på videregående og færre faller fra.

Høyre vil også ha yrkesfag som obligatorisk valgfag - og bedre rådgivning. Slik vil partiet sikre at flere ungdommer velger rett linje på videregående og færre faller fra.

– Mange opplever at ungdomsskolen er for teoretisk og innrettet mot studiespesialisering, sier utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner i Høyre til NTB.

Tirsdag legger partiet fram sitt forslag til ungdomsskoleform. Blant tiltakene er grep som skal hjelpe tenåringene til å velge rett linje på videregående – og gjerne yrkesfag.

En av fem elever fullfører ikke videregående i løpet av fem-seks år. Høyre vil ha dette tallet ned, og Sanner tror en del av løsningen er at flere får hjelp til å velge rett kurs.

– Får ikke god nok veiledning

– Det er åpenbart mange elever som ikke får god nok veiledning og rådgivning før de bestemmer seg for studiespesialisering eller yrkesfag. Jeg tror det bidrar til at færre velger yrkesfaglig studieretning, sier Sanner.

Partiet vil at alle på ungdomsskolen skal ha et obligatorisk valgfag som tilsvarer en yrkesfaglig studieretning. Det kan gjøres i samarbeid med de videregående skolene eller med lokalt næringsliv, ifølge Sanner.

Høyre foreslår også at de videregående skolene og fylkeskommunen tar over ansvaret for gi ungdomsskoleelevene karriereråd.

– Rådgiverne på videregående skole vet mer om mulighetene der. Det blir for fragmentert med én rådgivningstjeneste på ungdomsskolen og en annen på videregående, mener Sanner.

Han mener det også kan være behov for å styrke kompetansen til rådgiverne.

Sanner påpeker at det har vært en positiv utvikling og at over halvparten velger yrkesfag nå. Men han ønsker at flere skal velge dette framfor studiespesialisering. Det vil også sikre næringslivet fagarbeiderne de trenger.

Matte og skriving

Da hans parti styrte skolesektoren, var mantraet «grunnleggende ferdigheter»: Det vil si lesing, skriving og regning. Sanner avviser at dette fokuset kan ha bidratt til at skolen er blitt for teoretisk. Han mener at de nye læreplanene legger til rette for at undervisningen skal være mer praktisk og variert, og oppfordrer skolene til å utnytte mulighetene.

– Jeg ser ingen motsetning mellom å vektlegge grunnleggende ferdigheter og samtidig legge til rette for mer praktisk og variert undervisning. Grunnleggende ferdigheter er døråpneren for alle fag, også yrkesfag, sier den tidligere kunnskapsministeren.