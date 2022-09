Rastatt toåring ute av sykehus

To personer som ble tatt av raset i Valsøyfjorden fredag kveld, er nå utskrevet fra sykehus. Blant dem er den to år gamle jenta som var i huset som ble tatt.

Raset som fredag kveld traff et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag, gikk over E39 ved Hennset. Foto: Emilie Sørsdal / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Toåringen ble funnet etter vel tre timer i det rastatte huset. Letemannskaper har forklart at de fant henne da de hørte lyden av barnegråt.

– Jenta på to år og hennes mor ble utskrevet fra sykehus i går, sier talsperson for de pårørende, Per Sefland, til Dagbladet mandag.

Fem personer ble innlagt på sykehus etter raset. Tre av dem ligger fortsatt på sykehus, og Sefland opplyser at deres skadesituasjon nå er mer oversiktlig.

85 år gamle Bjørg Hendset døde i raset.