Politiet mener de har kontroll på Irans ambassade i Oslo – to lettere skadd

Flere personer har ifølge politiet forsøkt å ta seg inn i Irans ambassade i Oslo under en demonstrasjon. Politiet mener de har kontroll på eiendommen.

Politiet mener de har kontroll etter at det oppsto en voldelig demonstrasjon ved Irans ambassade i Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Voldelig demonstrasjon ved Irans ambassade i Oslo – flere har forsøkt å ta seg inn. Foto: Terje Pedersen / NTB

De skriver også at det er identifisert lettere skader på to personer.

Det var ved 14-tiden politiet meldte at det pågikk en demonstrasjon ved den iranske ambassade hvor «mange» opptrådte voldelig og utagerende. Flere skal også ha forsøkt å ta seg inn på ambassaden.

Politiet rykket ut med betydelige ressurser.

– Det er kastet stein mot ambassaden, og flere har prøvd å ta seg inn. Vi er der med et betydelig antall politifolk, og har ikke kontroll på situasjonen, men begynner å få det. Vi vet ikke om det er skadde, sier operasjonsleder i Oslo-politiet til NTB.

Ifølge TV 2 er det brukt tåregass mot demonstrantene. Kanalen anslår at det var rundt 100 personer til stede.

Ikke varslet

Politiet i Oslo opplyser til NTB at demonstrasjonen som foregikk tidlig torsdag ettermiddag, ikke var varslet.

Gruppen Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI) har imidlertid varslet en demonstrasjon ved ambassaden fra klokka 17 torsdag.

– Vår aksjon er en liten del av verdens omfattende protester mot presteregimet i Iran etter at moralpolitiet drepte Mahsa Amini, en 22 år gammel kvinne. Dette utløste et omfattende folkeopprør over hele landet. Folk i Iran viste sin avsky og ønsket å styrte mulla-regimet for å etablere en sekulær, demokratisk og fri styreform i Iran, heter det i en pressemelding fra gruppen.

Store demonstrasjoner i Iran

Det har vært store demonstrasjoner i Iran de siste to ukene etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde mens hun var anholdt av moralpolitiet. Mange er drept av regimet under disse demonstrasjonene.

Tidligere torsdag skjerpet Utenriksdepartementet (UD) reiserådet for reiser til Iran. De ber nordmenn om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til landet.