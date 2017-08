Orkla tilbakekaller dressinger etter eggskandalen

I sommer ble det kjent at eggprodusenter i Nederland og Belgia har brukt rensemiddelet Dega-16, som inneholder insektmiddelet fipronil, og at stoffet har funnet veien videre til råvarer og eggprodukter. Stoffet er også påvist i et parti eggeplommepulver brukt i Iduns dressinger som nå tilbakekalles av Orkla Foods Norge.

– Vi rammes av at noen har begått en ulovlig handling i en tidlig del av verdikjeden, noe vi beklager på det sterkeste, sier administrerende direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Norge.

Ikke farlig

Jordahl i Orkla understreker at forekomsten i de ferdige dressingene er under grensene som er satt av EUs helsemyndigheter for mulig helseskade, og at det ikke medfører helsefare å spise produktene.

– Vi har nulltoleranse for ulovlig bruk av fipronil. Derfor kaller vi disse dressingene tilbake, sier han.

Fipronil er et legemiddel som blir brukt til å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr, og det er forbudt å benytte på matproduserende dyr. Mengdene som er påvist er små, så hvis man for eksempel har spist egg på utenlandsferie i sommer, er inntaket for lavt til å utgjøre en helserisiko ved et normalt kosthold.

Følger med

Mattilsynet har de siste ukene fulgt med på hvorvidt egg fra de berørte gårdene kan ha kommet til Norge gjennom importerte ferdigprodukter.

– Norge importerer ferdigprodukter fra utlandet som inneholder egg, samt ingredienser av egg til bruk i slike produkter. Foreløpig er det kun i disse dressingene det er oppdaget bruk av eggprodukter som inneholder spor av fipronil. Orkla har mottatt eggeplommepulveret fra en tysk produsent, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynets seksjon for fremmedstoffer og EØS til NTB.

Orkla Foods har informert Mattilsynet om at de trekker tilbake 16 forskjellige typer Idun dressinger etter funn av fipronil.

Erstattes

I alt ni dressinger solgt i butikk og sju varianter i storhusholdningssegmentet er berørt og blir trukket fra markedet. Forbrukere som har kjøpt Iduns rømmedressing, Thousand Island-dressinger, hamburgerdressing, pizzadressing, hvitløkdressing og Creme Fraiche-dressing, samt produktene Soltørket Tomat & Basilikum Max 3 % Fett og Fersk Rømmedressing med Pepper & Basilikum, bes kontakte Orkla Forbrukerservice og få erstattet varen. det gjelder spesielle partier, og disse er listet på selskapets hjemmesider.