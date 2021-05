Politiet ber om kryptohjelp i Lørenskog-saken

Politiet går ut med nye kryptovaluta-opplysninger i Lørenskog-saken og ber publikum om hjelp. Positivt, men litt trist, sier forsvareren til «kryptomannen».

Huset til drapssiktede Tom Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog. Hagen er siktet for å ha drept ektefellen Anne-Elisabeth Hagen. Pågripelsen skjedde halvannet år etter at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet sitt. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det er positivt at de prøver å finne ut hvem som er avsender av disse meldingene og dette brevet, men det er litt trist at de ikke har funnet ut hvem det er. Det kunne ha vært positivt for vår del, sier Dag Svensson til VG.

Han forsvarer den såkalte kryptomannen, en mann i 30-årene fra Østlandet som er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen.

Mandag gikk politiet ut i VG med nye opplysninger i den 2,5 år gamle forsvinningssaken. Politiet beskriver et avansert oppsett med ulike kryptovalutaer som bitcoin, monero og dash, koblet med falske identiteter og spor som i praksis kan peke mot hele verden. Samtidig ber politiet publikum om hjelp.

– Det er et tegn på at de ikke kommer videre og at de trenger andre til å hjelpe dem med å få et gjennombrudd, sier Svensson.

Politiet svarer slik på kommentarene:

– Vår tilnærming er at vi skal gjøre det vi kan for å finne svar på hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen. Samarbeid med publikum er en naturlig del av etterforskningen i mange straffesaker, og vi ønsker å utnytte det potensialet også her, selv om det for mange kan fremstå komplisert, sier påtaleleder Gjermund Hanssen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. Hun er ikke blitt funnet, men ektemannen Tom Hagen er siktet for å ha drept henne.