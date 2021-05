Tiltalt 21-åring nekter straffskyld – hevder Prinsdal-drapet var et uhell

Det var ikke meningen å drepe, hevder mannen (21) som rettet pistolen mot Halil Karas hode av trakk av utenfor Prinsdal Grill i Oslo i fjor vinter.

John Christian Elden er forsvarer for en av dem som er tiltalt for å ha drept en 21-åring ble skutt ved Prinsdal Grill i Prinsdal i Oslo i januar i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mannen som skjøt Halil Kara i hodet utenfor et gatekjøkken i Prinsdal sør i Oslo, nektet straffskyld da drapssaken startet i Oslo tingrett tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Tiltalte erkjenner de faktiske forhold. Han har forklart i politiavhør at det var han som avfyrte skuddet som Halil Kara (19) døde av, men hevder det var et uhell, sa statsadvokat Irlin Irgens da hun holdt sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett.

– Han sier nå at det aldri var meningen å drepe, kun å true avdøde, sa hun.

Halil Kara ble like før midnatt 10. januar i fjor skutt i hodet av en maskert gjerningsperson utenfor Prinsdal Grill i Oslo. I tillegg ble en mann knivskadd i et basketak med gjerningspersonen, men han fikk ikke livstruende skader.

Drapssaken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen og skal pågå til 17. juni. Den går med bare en håndfull tilhørere, som følger den på videolink i en annensal, da smittevern og det store oppbudet av advokater forhindrer tilstedeværelse i hovedsalen.

Den hovedtiltalte 21-åringen har nektet å la seg avhøre av politiet, helt fra til nylig. Opplysningene aktor viste til i innledningsforedraget stammer fra to avhør 11. og 12. mai. Det er ventet at mannen vil forklare seg i retten onsdag.

– Ikke kriminelt oppgjør

– Skuddet som ble avfyrt, var ikke en villet eller ønsket handling, anførte hovedtiltaltes forsvarer, advokat Morten Fruholmen.

Han avviste aktoratets hovedtese om at drapshandlingen knyttes til en rivalisering mellom et kriminelt miljø på Holmlia og en utfraksjonert gruppering med tilhørighet på Mortensrud i samme bydel.

– Det foreligger ingen bevis for at det er noe motsetningsforhold mellom min klient og Halil Kara eller for at min klient skulle ha hatt noe motiv for å drepe ham. Dette er ikke et oppgjør mellom kriminelle aktører, sa Furuholmen, som også poengterte at hans klient er tidligere ustraffet.

21-åringen nekter straffskyld også for skadene han påførte en av Karas venner etter at skuddet hadde falt, fordi han opplevde å være i en nødvergesituasjon. Han slo og knivstakk fornærmede, som fikk en mindre knusningsskade i skallen og flere knivsår som måtte sys eller stripses.

– Han ble angrepet og risikerte alvorlig kroppsskade, og gjorde ikke mer enn det som var nødvendig for sitt forsvar, sa Furuholmen.

Alle nekter

Alle de fem unge mennene på tiltalebenken nektet straffskyld for det vesentligste i tiltalen da den ble opplest for retten tirsdag morgen. En av dem var til stede i bilen sammen med den hovedtiltalte før drapet fant sted, men var ikke til stede utenfor gatekjøkkenet og hadde ingen rolle i selve voldsutøvelsen.

– For min klient blir det et spørsmål om subjektiv skyld – om hva han visste og skjønte av det som skulle skje, sa hans forsvarer, advokat John Christian Elden.

Mannen som er tiltalt for å ha brakt skytevåpenet til tiltalte nektet for dette, men erkjente å ha hatt med seg skytevåpen på offentlig sted ved to anledninger. Han knyttes imidlertid til drapet ved at en bil han skal ha kjørt, ble fanget opp av et privat overvåkingskamera kort tid før det dødelige skuddet falt.

Han forsvarer, advokat Øyvind Bratlien ønsket ikke å kommentere innledningsforedraget.

Planlagt drap

Påtalemyndigheten mener at drapshandlingen fant sted etter forutgående overveielser og planlegging, og viser blant annet til at tiltalte ringte en kamerat for å få ham til å komme til gatekjøkkenet med skytevåpenet som senere ble avfyrt.

Tiltalte holdt ifølge tiltalen Kara under oppsikt i en snau time før han konfronterte ham med våpenet.

– Det blir sentralt i bevisførselen ikke bare hva som skjedde på åstedet og hva som var tiltaltes tanker og handlinger, men også foranledningen for at de var på dettet stedet, sa Irgens.

To unge menn som er tiltalt for å bistå hovedtiltalte å unndra seg straff ved å rømme landet, nektet også straffskyld for dette. De kjørte tiltalte over Svinesund og videre til bussterminalen i Göteborg, men hevder de ikke var klar over at tiltaltes formål var å unndra seg straff.