Norge har startet koronavaksineringen

Søndag ble den første koronavaksinen satt i Norge. Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo fikk æren av å være først i køen.

Svein Andersen (67) trilles inn for å få den første vaksinen mot koronaviruset i Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Koronavaksinen ankom Norge lørdag. Dagen etter ble den første dosen satt. Foto: Heiko Junge / NTB

De første 10.000 vaksinedosene kom til Norge 26. desember og blir fordelt på rundt 5.000 personer, som får én dose nå og én dose om tre uker, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Søndag er også verdensdagen for pandemiforebygging.

Det er sykehjemsbeboere i sju kommuner på Østlandet som får æren av å være de første 5.000.

Totalt skal i underkant av 35.000 doser komme til Norge før nyttår. Deretter vil det bli ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser.

Sykehjemsbeboere først i køen

Sykehjemsbeboere i hele landet står foreløpig først i køen, etterfulgt av personer over 75 år.

Tredje kategori i vaksinekøen er personer mellom 65 og 74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med enkelte alvorlige underliggende sykdommer.

Vaksinen må tas i to doser med 21 dagers mellomrom for å gi full effekt. Undersøkelser fra legemiddelselskapet Pfizer, som står bak vaksinen, viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når man har tatt den andre dosen, øker dette til 95 prosent.

Godkjent av EU

Amerikanske Pfizer og tyske Biontech har utviklet vaksinen, som er en såkalt mRNA-vaksine. Den må lagres ved minus 70 grader og er kun holdbar i fem døgn.

Vaksinen ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA 21. desember, og en rekke land i Europa har tatt vaksinen i bruk i romjula. I USA og Storbritannia ble den tatt i bruk allerede i begynnelsen av desember.

6. januar ventes det at EMA også godkjenner Modernas vaksine, og at distribusjonen av denne kan starte kort tid etter. Norge har sikret seg 1,9 millioner doser av denne vaksinen.

Fakta Fakta om vaksiner mot koronaviruset i Norge * Norge får vaksiner mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og har planlagt å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper. * Det er regjeringen som bestemmer hva som skal kjøpes. Folkehelseinstituttet (FHI) står for innkjøpet. * En vaksine utviklet av Pfizer og Biontech ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA mandag 21. desember. De første dosene kom til Norge 26. desember. Vaksinasjonen startet 27. desember. * Før nyttår kommer det 35.000 doser til Norge, mens det er ventet at 40.000 doser skal komme i ukentlig i ukene etter nyttår. Det er satt en prioriteringsrekkefølge for hvem som får vaksine først. * Vaksinering blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal barn IKKE vaksineres. Etter hvert som en større andel av befolkningen får vaksine, vil pandemien gradvis avta. * Det er kommunene og sykehusene som gjennomfører vaksineringen. De har allerede erfaring med massevaksinering fra de årlige influensavaksinene. * I noen kommuner blir det fastlegene som gjennomfører vaksineringen, mens det i andre kan bli opprettet egne vaksinasjonslokaler. (Kilder: FHI, NTB)

Fakta Fakta om Pfizers koronavaksine * Koronavaksinen som er utviklet av Pfizer og Biontech, gir beskyttelse mot covid-19 i 94 prosent av tilfellene. * Vaksinen, som heter BNT162b2, tas i to doser med tre ukers mellomrom. Gir full effekt én uke etter at andre dose er tatt. * EU betaler 15,50 euro (omtrent 163 kroner) per dose, ifølge et lekket dokument. * Er en såkalt mRNA-vaksine. * Må lagres ved minus 70 grader. Er kun holdbar i fem døgn i kjøleskap. * Ble først testet på 43.000 personer i en såkalt fase 3-studie. * Ingen alvorlige bivirkninger er foreløpig registrert. Det er imidlertid meldt om noen få allergiske reaksjoner i USA, men det er ikke uvanlig at vaksiner gir visse bivirkninger. * Godkjent og tatt i bruk i USA, Canada og Storbritannia, hvor hundretusenvis allerede har fått vaksinen. * Pfizer-vaksinen fikk grønt lys fra EUs legemiddeltilsyn EMA mandag 21. desember. * Norge er sikret tilgang gjennom det europeiske samarbeidet. Lørdag ankom den første leveransen, og søndag ble den første dosen satt. (Kilder: Legemiddelverket, NTB, BBC, AFP, AP, Reuters)