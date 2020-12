To bygg med sju boenheter raste ut i Gjerdrum

Sent onsdag kveld ble ytterligere to bygg tatt av leirskredet i Ask i Gjerdrum. Det er snakk om et rekkehus og en tomannsbolig med til sammen sju boenheter.

Et redningshelikopter over rasstedet i Ask torsdag natt. Letingen etter savnede fortsetter med uforminsket styrke. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Politiet opplyste tidligere på kvelden at fem hus hadde rast ut i skredområdet i tillegg til tre tidligere på ettermiddagen, men det viser seg at de siste husene som ble offer for skredet var to i antall, ikke fem.

– De to byggene som raste ut ved 23-tiden var et rekkehus og en tomannsbolig med til sammen sju boenheter, sier operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt til NTB.

De to byggene som sist raste ut kommer i tillegg til de tre byggene som raste ut i 15-16-tiden onsdag ettermiddag. Totalt er da antall bygg som er tatt av skredet kommet opp i minst 16.

Redningsaksjonen fortsetter med full tyngde utover natta.

– Lysforholdene er ikke med oss, været er ikke med oss, men vi fortsetter i samme driv som vi har gjort fram til nå, sa innsatsleder på stedet, Dag André Sylju, under politiets pressebrifing onsdag kveld.