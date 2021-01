Erna Solberg ber Norge bli med på et krafttak for å hindre en ny smittebølge

Statsminister Erna Solberg ber folk om å vente 14 dager med å invitere gjester, og regjeringen innfører også nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol.

Statsminister Erna Solberg presenterte nye koronatiltak søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Ola Fintland Journalist

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen.

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol.

Regjeringen ber nordmenn om å vente med å ha gjester i 14 dager. Unntak: Aleneboende kan ha besøk av og gå på besøk til maksimalt to faste venner. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen setter grense på fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem.

Nordmenn bes om å unngå alle unødvendige reiser både innenlands og utenlands.

Regjeringen: Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og ha adgangskontroll.

Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. Regjeringen ber også kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Regjeringen vil blant annet at alle organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs skal utsettes helt til 18. januar.

På regjeringens pressekonferanse søndag sa statsminister Erna Solberg (H) at det fremdeles vil være lov å møtes utendørs for å for eksempel gå en tur.

– Det er mye mindre smitte ute, men du må holde avstand. Jeg ser at folk kanskje av og til tror at dersom du er ute, gjelder ikke meteren, men det gjør den, sa hun.

Det fryktes at det har vært mye smitte i Norge gjennom julen. Nå innføres en sosial nedstengning for å forsøke å hindre at epidemien kommer ut av kontroll.

– Vi har ennå ikke sett den fulle effekten av julen og nyttårsfeiringen, hvor mange har vært samlet, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse søndag kveld.

– Færre har testet seg i høytiden, men en høyere andel av dem som har testet seg, er smittet, sa hun.

Vaksineringen her til lands har startet, men nå frykter regjeringen og helsemyndighetene at koronaepidemien kommer ut av kontroll i starten året. Nå innføres det derfor en sosial nyttårspause for å unngå en ny smittebølge.

– Hvis alle følger disse reglene, så vil vi sammen kunne begrense smitten, sa Solberg.