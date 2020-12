Drapssiktet mann på Ålgård varetektsfengsles i fire uker

Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept Gjertrud Åshild Sætre Horve på Ålgård i Rogaland, varetektsfengsles i fire uker.

Gjertrud Åshild Sætre Horve ble funnet skadd i en brennende bolig på Ålgård på Jæren sent mandag kveld og ble senere erklært død på Stavanger universitetssjukehus. En mann i 30-årene er siktet i saken og er varetektsfengslet i fire uker. Foto: Carina Johansen / NTB

Jæren tingrett har underlagt mannen brev- og besøksforbud i hele perioden, og to av ukene er i fullstendig isolasjon. Mannen var ikke til stede i tingretten under fengslingsmøtet klokken 13 onsdag.

Tingretten begrunner varetektsfengslingen med fare for bevisforspillelse.

69 år gamle Gjertrud Åshild Sætre Horve ble funnet skadd i en brennende bolig på Ålgård på Jæren sent mandag kveld og ble senere erklært død på Stavanger universitetssjukehus.

Den siktede mannen erkjenner å ha vært på åstedet, men nekter straffskyld. Han er tidligere domfelt.

Politiet har tidligere gått ut med at det er en relasjon mellom siktede og avdøde, men de skal ikke være i familie.

Politiet skulle i løpet av onsdag starte kriminaltekniske undersøkelser, med bistand fra Kripos.

Full rettspsykiatrisk vurdering

Politiadvokat Christine Kleppa sier til Aftenbladet at kjennelsen i varetektsfengslingen nettopp er forkynt for siktede. Han har ikke svart på om han aksepterer varetektsfengslingen eller ikke. Han har to uker på å anke.

– Siktede er varetekstfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon og de to første ukene med medieforbud, opplyser Kleppa.

Mannen skal også underlegges såkalt full judisiell observasjon. Dette er for å få en rettspsykiatrisk vurdering av siktede.

Den foreløpige obduksjonsrapporten er ikke klar, det er derfor ikke klarlagt hva kvinnen døde av.

Dødsårsak

– Vi kan ikke med sikkerhet vite dødsårsaken før obduksjonsrapporten er klar. Men vi har jo siktet ham for drap, så noen tanker har vi jo om hva vi tror har skjedd, sier Kleppa.

Selv når obduksjonsrapporten er klar er det neppe sikkert at politiet opplyser dødsårsaken offentlig. Den vil likevel bli kjent ved en eventuell rettsak.

– Vi vil opplyse om dødsårsaken på et senere tidspunkt, sier Kleppa.

Fortsetter etterforskning

– Etterforskningen fortsetter i romjulen. Det er en del tekniske undersøkelser som skal gjøres og en de del vitneavhør som blir gjort. Det er også elektroniske spor å følge opp gjennom romjulen, sier Kleppa.

Den drepte kvinnen var i 60-årene og fra Ålgård. Hun ble hentet ut av leiligheten sin som begynte å brenne mandag kveld. Men hun døde ikke av brannskadene. Politiet tror at brannen i kvinnens leilighet kan ha blitt påsatt for å skjule spor.

– En av hypotesene våre er et brannen er påsatt, sa politiinspektør Lars Ole Berge til Aftenbladet tirsdag.

