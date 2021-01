Ikke mutert virus på sykehjem i Bærum

Det er oppdaget tre nye smittetilfeller på sykehjemmet Stabæktunet i Bærum kommune. Den engelske virusvarianten har imidlertid ikke meldt sin ankomst.

Stabæktunet har ikke blitt rammet av den mer smittsomme engelske varianten av koronaviruset. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Totalt er nå 25 beboere og 14 ansatte smittet siden 14. januar, og én beboer er omkommet, skriver Budstikka.

Beboere og ansatte testes hvert tredje døgn. Smitteutviklingen har vært svært rask, noe som har ført til at kommunen har fryktet at det er den svært smittsomme engelske varianten som har rammet sykehjemmet. Den har blant annet rammet et sykehjem i Nordre Follo.

Tilbakemeldingen fra analyselaboratoriet er imidlertid at dette ikke er tilfelle på Stabæktunet.