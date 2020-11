Stadig flere over 65 år tar influensavaksine

Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister for sesongen 2019/20 viser at stadig flere i risikogruppen tar influensavaksine.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Registreringer i Nasjonalt vaksinasjonsregister viser at stadig flere i risikogruppen tar influensavaksine. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Personer over 65 år tilhører risikogruppene for alvorlig influensa, og alle i denne aldersgruppen anbefales derfor å ta influensavaksinen i forkant av influensasesongen hvert år.

Registreringene i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at andelen som tar influensavaksine i denne aldersgruppen, har økt jevnt over de siste fem sesongene, fra 24 prosent i 2015/16-sesongen til 43 prosent i 2019/20, melder Folkehelseinstituttet.

– Selv om antallet registreringer har økt år for år, er det fremdeles en del vaksinasjoner som ikke blir registrert i SYSVAK. Dette betyr at registreringene i SYSVAK er et minimumsantall. Den reelle vaksinasjonsdekningen blant de over 65 år er derfor trolig høyere mange steder, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland i Folkehelseinstituttet.