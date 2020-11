15 elever i karantene etter fest på Grødem

Lørdag kveld festet 15 ungdommer sammen på Grødem i Randaberg. Søndag fikk en av festdeltakerne påvist covid-19 smitte.

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hjemme alene-festen på Grødem hadde til sammen 15 deltakere.

Ifølge smittevernoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg er festdeltakerne, som alle 10.-klassinger, nå i karantene.

Ei jente fra Sandnes, som var til stede på festen, testet søndag positivt for covid-19. Dermed gikk smittealarmen også i Stavanger, Sola og Randaberg.

15 er oppsporet

– Ungdommene oppga navnene på til sammen 15 personer som var til stede på festen. Ti personer hører hjemme i Randaberg, og alle disse går i 10. klasse på Grødem skole. Resten hører hjemme i Stavanger, Sandnes og Sola.

Alle sammen er sporet opp og satt i karantene, og ingen flere har foreløpig testet positivt, sier Lenning.

Etterlyste flere festdeltakere

Men for å være helt sikre på at de hadde fått kartlagt alle som hadde vært innom festen lørdag kveld, ba smittevernteamet i Randaberg, via Grødem skole, alle som hadde vært på festen lørdag kveld om å melde seg.

– Vi har ikke fått noen henvendelser, og regner med at vi da har full oversikt over hvem som var til stede på festen, sier Lenning.

10. trinn på Grødem skole møtte som vanlig på skolen mandag, men holdes inntil videre atskilt fra andre trinn. Kroppsøving for trinnet holdes inntil videre utendørs.