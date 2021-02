Stortings-nei til å be regjeringen om oversikt over politioppdrag

Høyres Kristin Ørmen Johnsen, leder av Stortingets familie- og kulturkomité, har siden «Alex»-saken i fjor vært brennende opptatt av barnevernets bruk av politiet. Også hun stemte imot å be om en oversikt hun flere ganger har etterspurt. Lise Åserud / NTB scanpix

Både Høyre- og Frp-politikere har flagget at de ønsker en nasjonal oversikt over politioppdrag mot barnevernsbarn. Torsdag stemte de nei til å be justisminister Monica Mæland (H) om dette.

