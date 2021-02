Høie: Ingen egne festivaler for vaksinerte i sommer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterer om koronasituasjonen. Se pressekonferansen i vinduet under.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Helseminister Bent Høie (H) sa på tirsdagens pressekonferanse at eventuelle lettelser i nasjonale smitteverntiltak framover, først og fremst skal komme barn og unge til gode.

– Da forventer vi at smittetallene vil øke. Men siden vi også har fått en effekt av vaksineringen av de som er i risikogrupper, får vi tåle det, sa helseministeren.

Ekstratiltakene på Østlandet oppheves

Regjeringen opphever de strenge ekstratiltakene som ble innført i en rekke kommuner på Østlandet i forbindelse med mutantutbruddene i Nordre Follo og Halden.

Opphevingene skjer ved midnatt natt til torsdag 18. februar.

Dermed blir det opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået framover.

Kommunene var i utgangspunktet plassert i forskjellige ringer (ring 1 og ring 2) i forbindelse med utbruddene, men disse oppheves nå.

Også på Vestlandet er det innført ekstra tiltak i forbindelse med utbruddene i Ulvik og Bergen. Disse ble mandag videreført i én uke.

Helseminister Bent Høie (H) understreker at vaksinering er avgjørende for å oppheve koronatiltak, men avfeier at det blir egne arrangementer for vaksinerte.

– Ikke festivaler for vaksinerte

– Det blir ikke slik, som noen har antydet, at vi i sommer kan ha egne festivaler for dem som er vaksinert, eller at kjøpesentre kan holde åpen for dem som har fått vaksinen, sa Høie på tirsdagens pressekonferanse.

– Tiltakene vi har for å redusere smittespredning er mest knyttet til hvor mange i samfunnet som er vaksinert og i mye mindre grad av hvem av oss som er vaksinert, fortsatte han.

Studenter kan gå på lesesal igjen

Studenter i Oslo-regionen kan igjen dra på lesesal og campus torsdag. Regjeringen følger dermed helsemyndighetenes anbefalinger. Lesesalene og campusene i Oslo-regionen ble stengt 23. januar for å hindre spredningen av den britiske virusmutasjonen.

(NTB)