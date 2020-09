Mot innspurt i meklingen for over 13.000 elektrikere

Det drar seg til i elektrikermeklingen. Hvis El og IT Forbundet ikke er enige med arbeidsgiverne innen midnatt, kan 5.500 elektrikere bli tatt ut i streik.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Leder Jan Olav Andersen i EL og IT forbundet truer med å ta ut samtlige 13.000 medlemmer i streik hvis det ikke blir enighet i meklingen som startet mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB-Steinar Schjetne

Over 13.000 medlemmer i El og IT Forbundet står klare til å streike hvis det ikke blir oppnådd enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo i meklingen. Den har pågått i over ett døgn og skal etter planen sluttføres innen midnatt natt til onsdag.

Partene har munnkurv mens meklingen pågår. Ni timer før fristens utløp var situasjonen som den vanligvis er i meklinger: så lenge det ikke er brudd, er det håp om enighet

Varsler storstreik

– Ja, det er i og for seg godt oppsummert. Jeg kommer ikke til å gi noen ytterligere kommentarer underveis i meklingen. Du får ikke noe mer ut av meg, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet til NTB.

Han har varslet at over 5.500 elektrikere og 891 lærlinger i nesten 100 bedrifter er omfattet av det første streikeuttaket, som vil gjelde fra klokka 7 onsdag morgen. På sikt kan alle forbundets over 13.000 medlemmer bli tatt ut i streik hvis meklingen avsluttes uten enighet og konflikten blir langvarig.

Advarer mot ultimatum

Før meklingen startet var pengene på plass, ifølge Andersen. Men partene sto langt fra hverandre på det ikke-økonomiske området – som bedre vilkår for medlemmer på reise og inn- og utleie.

– Vi klarte å etablere noen enigheter under forhandlingene, men når de (Nelfo, red.anm.) framsatte det som måtte tolkes som et ultimatum, ble det umulig for oss å fortsette, sa Andersen i forkant av meklingsstarten mandag.

Publisert: Publisert: 22. september 2020 21:32