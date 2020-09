– Veldig provoserende at kriminelle utnytter koronasituasjonen

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det kan være aktuelt å åpne opp i områder av landet der smitten er under kontroll - og holde tilbake der det fortsatt er utbrudd:

- Det vil gi et sterkt insitament og engasjement for befolkningen for å fortsette med tiltakene, fordi man ser gevinstene av det. Vi håper det kan bidra til diskusjon om hvordan vi skal komme rundt tiltakstrøtthet - at man ser at det er en "gulrot" som ligger der, og at det faktisk er mulig å få til noe innen et mindre område enn å se landet som ett hele tiden, sier Guldvog.