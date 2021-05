Frp vil ha mer forskning på «naturlige klima­prosesser»

Frp programfester sin klimaskepsis og krever mer forskning på om naturlige prosesser kan være årsak til klimaendringene.

Frps påtroppende leder Sylvi Listhaug. Foto: Stian Lysberg Solum

NTB

– Jordens klima skifter over tid, og vi vet for lite om hva som påvirker disse endringene, heter det i partiets nye partiprogram som skal vedtas søndag.

Partiet ser dermed ut til å tvile på konklusjonene til FNs klimapanel, som i januar kom med en ny rapport som bekrefter tidligere konklusjoner om at det aller meste av oppvarmingen av jorda skyldes menneskelig aktivitet.

I programforslaget skriver Frp også at de «norske klima- og miljødebattene i altfor stor grad er preget av politiske symboler, manglende konsekvensvurderinger og for liten tro på markedet».

– Resultatet er at mange partier tyr til meningsløse påbud, forbud og reguleringer som plager folk i hverdagen, heter det videre.

– Vil kontrollere folk

I sin avskjedstale som partileder beskyldte Siv Jensen de rødgrønne partiene for å gjemme seg bak klimatiltak og utslippsreduksjoner for å innføre stadig mer inngripende tiltak i folks hverdag.

– Dette handler ikke om klimautslipp i det hele tatt. Det handler om å kontrollere folk, hevdet hun.

Nestleder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG) ryster på hodet av påstanden.

– Frp er i ferd med å melde seg ut av den politiske virkeligheten i Norge, sier han til NTB.

– Håpløst

– Det er ganske håpløst at en tidligere finansminister later som om hun ikke tror at klimaavgifter er nødvendig for å løse klimakrisen, sier Hermstad.

Han mener det vil bli nødvendig å øke avgiftene vesentlig i årene som kommer.

– Vi må bruke pengene til å redusere utslippene, sikre velferden og investere i en levelig klode for dem som kommer etter oss, sier Hermstad.

Frp programfester også at partiet vil fortsette å utvikle olje- og gassindustrien. Partiet sier også klart nei til et forbud mot bensin- og dieselbiler.