Rapport: Unge mener de ikke er blitt lyttet til under pandemien

Norske ungdommer mener mye kunne vært gjort bedre under og etter koronanedstengingen i vår, ifølge ny rapport fra Unicef Norge.

NTB-Kenneth Kandolf Haug

I undersøkelsen som organisasjonen har gjennomført, svarer over seks av ti unge at de er redde for å bli smittet, men hele fire av ti forteller at de ikke har hatt mulighet til å snakke med helsesykepleier på skolen om viruset.

532 unge i alderen 13 til 19 år fikk sende inn sine meninger om nedstengingen i forbindelse med rapporten «Uten filter: Hva mener ungdom om myndighetenes håndtering av koronaviruset og smitteverntiltakene.» Tirsdag mottok statsminister Erna Solberg rapporten.

– Det er godt dokumentert at regjeringens koronatiltak har grepet sterkt inn i barn og unges liv. Fagfolk har ropt varsku. Likevel har de unge selv ikke blitt tatt med inn i ekspertgrupper og beslutningsfora. Det er bekymringsfullt, sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Norge.

Forstår, men føler seg ikke hørt

– De unge har stor forståelse for at smitteverntiltak er nødvendig, og mange roser tiltakene. Likevel forteller mange at tiltakene har ført til ensomhet, redsel og isolasjon, skriver Unicef i sin pressemelding.

53 prosent av de unge mener myndighetene ikke har tatt hensyn til barn og unge når de iverksetter tiltak.

En skriver: «Jeg forstår at myndighetene først og fremst tenker på Norge. Men jeg føler barn og unge har kommet veldig langt etter i prioriteringer de har hatt. Vi fikk ikke den oppfølginga vi skal ha på skolen osv. det var kjipt!»

Det er også mange svar som indikerer at unge føler det er dypt urettferdig at myndighetene har prioritert tiltak for voksne, deriblant åpning av utesteder og alkoholservering.

Har hatt mindre kontakt med venner

«Mange av tiltakene har vært uklare og vanskelige å forstå. Noen av reglene har også hatt altfor stort fokus på smittevern, men har glemt bort den psykiske delen av det å være ung og gå på skole», skriver en annen.

63 prosent svarer de har hatt mindre kontakt med venner og 79 prosent fikk stengt ned sine fritidsaktiviteter.

Hjemmeskolen som alle elever hadde i mars og april, og som har vært brukt i varierende grad siden den gang, er også kontroversiell blant de unge som har svart.

Flere skriver om at regjeringen burde vurdert andre alternativer enn å stenge skolene, som ble gjort 12. mars. De fleste svarer imidlertid at de fikk hjelp med skolearbeidet, og hadde hjelpemidlene de trengte.