Høyre har mottatt 21 varsler fordelt på tolv personer

– Vi har som organisasjon et ansvar for at alle som er aktive i vårt parti, opplever å være trygge. De siste ukene har avdekket at ikke alle har vært det. Vi har sviktet medlemmer i en situasjon der de trengte oss mest. Dette er vondt for Høyre og Unge Høyre å erkjenne, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i en pressemelding.

Sammen med statsminister og partileder Erna Solberg møtte han søndag kveld pressen.

– Nå må vi rydde opp – og denne ryddejobben skal vi gjøre skikkelig, sier Solberg.

Ti av varslene gjelder Unge Høyres tidligere leder Kristian Tonning Riise, som også er stortingsrepresentant for Hedmark.

Saken oppdateres.

