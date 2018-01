Nytt snøfall på Sørlandet – 5.300 uten strøm

Fredag meldte Agder Energi at de fleste kundene hadde fått tilbake strømmen, men gleden ble kortvarig. Det sørget et nytt snøfall på mer enn 20 centimeter natt til lørdag for.

– Det er omfattende feilretting som pågår nå, og i hovedsak skyldes det at det har oppstått nye strømbrudd på grunn av været, sier kommunikasjonsrådgiver Yvonne Ødegård i Agder Energi til TV 2.

Agder Energi opplyser at de har hatt 30 montører ute natt til lørdag, men de vil sende ut enda flere lørdag morgen.

Det er også store problemer på Sørlandsbanen lørdag morgen. Den ble åpnet ved 3.15-tiden, men snaut to timer senere, ved 5-tiden, kjørte vestgående nattog fra Oslo S til Stavanger inn i et tre mellom Marnardal og Audnedal.

– Det er fastslått skader på togets strømavtaker, og på kjøreledningen som forsyner togene med kjørestrøm. Det vil uansett trolig ta mange timer før skadene er utbedret, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane Nor.

Han opplyser at de har rekvirert et diesellokomotiv fra Stavanger for å trekke nattoget vekk. Først når toget er fjernet kan Bane Nor komme i gang med reparasjonsarbeidet.

Inntil videre er togtrafikken stanset på strekningen mellom Kristiansand og Neslandsvatn og på Arendalsbanen.

Problemene i Agder-fylkene begynte tirsdag da store snømengder falt over hele Sørøst-Norge. Så mange som 22.400 husstander i Sørøst-Norge var uten strøm en periode tirsdag ettermiddag.

