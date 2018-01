Mann tiltalt for nettovergrep mot 49 barn – beklaget i retten

Tirsdag startet rettssaken mot mannen i Bergen tingrett. Aktor Cathrine Krohn brukte 53 minutter på å lese opp tiltalebeslutningen, skriver Bergens Tidende.

– Tiltalebeslutningen er massiv, sa hun i sitt innledningsforedrag.

Mannen skal ha forledet 25 jenter i alderen 10 til 15 år til å vise seg avkledd foran webkamera. Flere av barna skal ifølge tiltalen også ha blitt forledet til å gjøre seksualiserte handlinger med seg selv mens mannen så på, melder NRK.

Ytterligere 19 jenter i alderen 11 til 15 år skal ha blitt forsøkt forledet til det samme av mannen, men sa nei da han ba dem kle av seg. Fem barn, fire jenter og en gutt, i alderen 12 til 15 år skal ifølge tiltalen ha blitt utsatt for seksualisert chatting av mannen, uten å ha blitt oppfordret til å kle av seg.

Den tiltalte mannen beklaget handlingene sine i retten.

Antall anmeldte saker på Vestlandet som omhandlet seksuell omgang med barn under 14 økte med hele 134 prosent fra 2016 til 2017.

Visepolitimester i Vest politidistrikt, Ida Melbo Øystese, tror dette kan ha flere årsaker.

– En overgriper kan nå fryktelig mange barn over nettet, og disse sakene får ofte et stort omfang. Vi ser også at flere anmelder seksuelle overgrep generelt, også dem som ikke har skjedd over nett.

Tilsvarende tall for landet viser en økning på 18,4 prosent i samme periode, ifølge politiets årsrapport som ble kjent i forrige uke.