«Uendelig» økning i overgrep mot barn på nett

I 2016 dokumenterte Oslo politidistrikt 56 seksuelle overgrep mot barn. Fram til desember 2017 dokumenterte de 368, skriver Politiforum.

– Hva er det som gjør at så mange mennesker har en interesse for barn? Det forstår vi ikke. Men det virker uendelig. «Uendelig» er uttrykket vi bruker. For jo flere folk vi setter på, jo flere barn utsatt for overgrep avdekker vi, sier seksjonssjef Kari-Janne Lid i Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Antallet anmeldte voldtekter var høyt i 2016, og det har økt noe også 2017. Oslo politidistrikt får 25–30 nye voldtektssaker og overgrep mot barn i uka. Men den store økningen det siste året har kommet innen internettrelaterte overgrep.

Fra 2016 til 2017 økte antallet saker knyttet til seksuallovbrudd med elektroniske spor i Oslo fra 292 til 503. For bare fem år siden var tallet så lavt som 56. I tillegg ser de hver måned at 500 unike IP-adresser laster ned overgrepsmateriale, men det er IP-adresser de ikke kjenner identiteten på og som ikke blir saker.

I Oslo er de rundt 55 ansatte i seksjonen, men Lid etterlyser en større satsing i landets øvrige distrikter og undervisning i elektroniske spor på Politihøgskolen.