Listhaug kritisk til imambesøk, vil nekte hatpredikanter innreise

For halvannet år siden ble foredrag med imamen avlyst i Sverige etter at kontroversielle utsagn fra ham kom fram i lyset, skriver Rogalands Avis. Det er Islamsk Opplæringssenter i Stavanger som har invitert den islamske predikanten fra Canada til å tale i trossamfunnet i Hillevåg.

Said Rageah skal blant annet ha tatt til orde for at man skal kunne dømmes til døden for blasfemi og at kvinner kun skal forlate hjemmet dersom det er nødvendig.

– Dersom det er slik at denne imamen er tilhenger av dødsstraff for blasfemi, så er det fullstendig forkastelig og helt uforenlig med norske og vestlige verdier, skriver Listhaug i en epost til avisen.

Statsråden skriver videre at regjeringen arbeider med et lovforslag som vil gjøre det mulig å ha en liste over hatpredikanter som skal nektes innreise til Norge fordi de utgjør en trussel mot offentlig orden. Hun viser til at Danmark allerede har en slik liste.

Islamsk Opplæringssenter er det største muslimske trossamfunnet i Rogaland og er medlem i Muslimsk Fellesråd Rogaland. NRK har besøkt moskeen i Stavanger hvor Rageah skal ha foredrag, men foreløpig har ikke moskeen ønsket at predikanten skal stille til intervju.

– Når vi tolererer Hege Storhaug og andre islamkritikere, så må vi tolerere at muslimer inviterer noen som har krasse meninger, så lenge vedkommende ikke oppfordrer til lovbrudd, mener rådets talsmann Summer Ejaz.