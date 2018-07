Rekordmange kvinner tar båtførerprøven: Men fortsatt styrer han båten

– Det er kapteinen som styrer. Jeg tar meg av sjøkart og navigering slik at vi kommer trygt fram, sier Yngve Jacobsen.

Han og Christel Pedersen har reist fra Askøy utenfor Bergen i en Princess V53. De har rollefordelingen klar. Det synes Christel Pedersen er helt greit.

– Det er helt fint. Så kan jeg lese og kose meg, sier Pedersen.

Leif Bergaas, daglig leder i båtbransjeforbundet Norboat, skulle derfor ønske at flere kvinner tok styringen og ble trygge på å føre båten selv.

– Det er en grunn til at det er to piloter i et fly. Kvinnen må ha tryggheten til å kunne føre båten til land dersom mannen skulle svime av eller dette på sjøen. Det er også slik at dersom du mestrer noe, er det gøyere, sier Bergaas.

I gjestehavna i Kristiansand ligger båtene tett i tett, og Fædrelandsvennen tar en prat med båtfolket om rollefordelingen ombord. Vi møter blant annet Lin Silje Nilsen.

– Jeg seiler selv, og klarer fint å håndtere båten. Men jeg har ikke øvd på å legge til, så det gjør helst han, sier Lin Silje Nilsen, og sikter til mannen Petter Moen.

Det er det andre året de er på sjøen i sin 37 fots seilbåt, og i år våget de seg til Sørlandet. Lin Silje hadde seilbåt da hun var yngre, og måtte overbevise Petter om at det var en god idé å kjøpe seilbåt. Han tok et seilkurs og båtførerprøven for å bli trygg på å manøvrere båten, men Lin Silje er klar på at det er viktig at hun også mestrer båten.

– Jeg må jobbe litt mer med finnavigeringen, men det er viktig at jeg også kan det. Det kan jo være han som detter på sjøen, sier Lin Silje Nilsen.

Rekordhøy andel kvinner

I år vil man passere 350 000 personer i Norge som har båtførerprøven. Av dem er det anslagsvis 70.000 kvinner. I år har det vært en rekordstor andel kvinner som tar prøven.

– Hittil i år har andelen kvinner vært 32,7 prosent. Det er rekordhøyt og veldig gledelig, sier Bernt Nilsen, administrerende direktør i Norsk Test.

Norsk Test drifter båtførerprøven og båtførerregisteret på oppdrag for Sjøfartsdirektoratet. I reine tall betyr det at over 4.700 kvinner har tatt båtførerprøven i år. I 2010, da båtførerprøven ble obligatorisk for alle født etter 1. januar 1980, var kvinneandelen på 20 prosent.

– I fjor var den på 30,2 prosent. Vi synes ikke andelen har økt så mye de siste årene, mens det vært en markert økning i år, sier Nilsen.

Fortsatt mannsdominert på sjøen

– Det har vært en mannsverden, dette med båt. Det har gjerne vært mannen som kjører båten og kvinnenes rolle har vært å hoppe på land, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet.

Ifølge Redningsselskapet er 91 prosent av de 136 000 båtene i Småbåtregisteret registrert på menn, sju prosent på kvinner og to prosent på firmaer. Av 92 000 totalmedlemmer i Redningsselskapet, er kun 6 100 kvinner. Mens kjønnsrollemønster på mange områder av samfunnet har vært i flyt, har forandringens bølger i liten grad rokket rollene på sjøen.

Redningsselskapet har de siste årene hatt et kurs for kvinner de kaller «Ta roret». Pedersen mener det er flere grunner til at kvinnene burde ta roret.

– Du går fra å være en passiv deltaker til å være en aktiv del i båtlivet. Samtidig fordeler man ansvaret på flere. Skulle det skje en ulykke, er det flere som kan ta over ansvaret og føre båten til land, sier Pedersen.

Trygghet og interesse

Bergaas i Norboat mener det er endringer på gang.

– Det er stadig flere damer og jenter som tar båtførerprøven og fører båten selv. Det er hyggelig, sier Bergaas.

Han påpeker at det ikke bare har vært i båten at familiefaren tar styringen.

– Det er litt i den norske folkesjelen. På ferietur med bil er det gjerne mannen som kjører. Ser du i en bobil, er det menn som kjører i ni av ti tilfeller. Slike endringer går sakte, sier Bergaas.

Mennene styrer

Ved Hartmanns Marina er det jevn aktivitet med båter som legger til for å fylle tanken. En større seilbåt kommer inn, med mann bak roret og en kvinne som står på baugen med tau i hånda. Sivert Knight Stenhammer har sommerjobb ved pumpene, og sier inntrykket er tydelig.

– Det er for det meste mennene som styrer, mens fruene kaster over tauverket, sier Stenhammer.

Når man må legge til båten i trengte situasjoner, stiger gjerne tenningsnivået i båten. Det merker Stenhammer.

– Mennene stresser litt mer, mens damene tar det med ro. Mannen tar skikkelig styringen, og får fart på damene som ordner, sier Stenhammer.

Når hun styrer båten ...

... så synker støynivået om bord. Det mener i hvert fall Pedersen i Redningsselskapet.

– Jeg tror støynivået synker. De er flinkere til å forberede en situasjon. Kvinnene bruker mer tid, og er flinkere til å ta ut fendere og forberede tauverk, sier Pedersen.

Han mener også kvinner er tryggere førere av båten.

– Vi opplever generelt at de tar egensikkerhet på alvor. Det er langt flere kvinner som bruker redningsvest. Jeg tror det kan ha noe med at de også opplever et større ansvar for dem som er om bord enn vi menn, sier Pedersen.

I gjestehavna fullfører Lin Silje Nilsen og familien frokosten. Silja lar mesteparten av skiva gå til svanene. Nå skal de til en uthavn. Og med litt trening blir det kanskje Lin Silje som legger til ved gjestehavna neste gang.

