Senterpartiet ber regjeringen fikse krisepakke til bøndene

– Det viktigste er å få ned fôrkostnadene for husdyrprodusentene og å skape trygghet rundt det, sier Vedum til Nationen.

Partilederen vil øke erstatningene for tapt avling, fordi kostnadene for å skaffe annet fôr har økt. Dette er blant tiltakene han mener vil forhindre større kostnader på sikt og hindre panikkslakt.

– Privatøkonomisk vil det ofte være lønnsomt å slakte når fôret blir for dyrt, men for verdikjeden, landbruket og samfunnet vil det være negativt, fordi vi trenger stabilitet. Dette er enkle grep, som koster lite penger, og som regjeringen bør klargjøre nå, så ikke folk i panikk begynner å slakte fordi de frykter for lite fôr til høsten, sier Vedum.