Haugesund Ap nekter å feire 1. mai med LO etter Tajik-nekt

Nå har Haugesund Ap bestemt seg for å bryte med sin årelange tradisjon om å feire arbeidernes dag sammen med LO i Nord-Rogaland, melder NRK. Fagorganisasjonen lokalt avslo Hadia Tajiks tilbud om å være hovedtaler i Haugesund og Sauda 1. mai fordi hun representerer Ap-ledelsen som talte for at Norge skulle slutte seg til EUs tredje energisamarbeidspakke.

– Når de utelukker vår nestleder og fremste representant i Rogaland, har de automatisk utelukket oss, sier Arne-Christian Mohn, Ap-ordfører i Haugesund.

Organisasjonssekretær Borgny Hauge Skogen i det lokale LO mener saken bare er trist og håper Ap kommer på andre tanker og ikke «gjengjelder ondt med ondt».

– Det var jo ikke Hadia Tajik LO stemte mot, de stemte mot ledelsen i Arbeiderpartiet. Hele fagbevegelsen og mange partilag i Ap var mot Acer. Men motstanden kunne blitt vist med paroler i toget, sier hun.