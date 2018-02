Flertallet på Stortinget for matkastelov

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og matvarebransjen» heter det fra Ap, Sp, SV, KrF og MDG, gjengitt av Dagsavisen.

Videre heter det at «Loven bør omfatte påbud om å donere all spiselig overskuddsmat til veldedige formål og sekundært til dyrefor, samt påbud om å offentliggjøre nøkkeltall knyttet til matsvinn og reduksjon av matsvinn».

– Det er fantastisk gode nyheter for miljøet, matsentralene og ikke minst for alle de menneskene som ukentlig møter opp hos hjelpeorganisasjonene fordi de ikke har råd til å kjøre egen mat, sier Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender, til avisen.

I Norge kaster en gjennomsnittlig forbruker hvert år 42 kilo mat som kunne vært spist. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kilo i året.

Det var i fjor at KrF ba regjeringen «utrede og eventuelt foreslå en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen». Et forslag regjeringen skrinla.

– Vi kan ikke gjøre alt vi er imot forbudt ved lov. Jeg tror på et godt samarbeid mellom det offentlige og aktørene, sa daværende næringsminister Monica Mæland (H) og forsvarte regjeringens beslutning.