Hilde Merete Aasheim blir konsernsjef i Hydro etter Svein Richard Brandtzæg

Det melder Hydro i en pressemelding mandag morgen.

– Jeg ser veldig fram til å lede Hydro på veien videre sammen med våre 35.000 kompetente og engasjerte kolleger over hele verden, sier Aasheim.

– Jeg er overbevist om at vi har det som skal til for å gjøre en utfordrende situasjon, for Hydro og den globale aluminiumsindustrien, om til muligheter som vil utvikle selskapet videre, sier den nye toppsjefen.

Aasheim er for tiden konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Primæraluminium, en stilling hun har hatt siden 2008.

– Jeg er glad for at Hilde Merete Aasheim har takket ja jobben som konsernsjef i Hydro. Aasheim har en unik kombinasjon av bred industriell erfaring, kommersielt instinkt og sterke lederegenskaper som gjør henne til en perfekt match som konsernsjef for Hydro, sier Hydros styreleder Dag Mejdell.

Brandtzæg ble administrerende direktør i Hydro i mars 2009. Ifølge pressemeldingen fra selskapet har han besluttet å tre tilbake etter ti år som konsernsjef. Brandtzæg har jobbet i Hydro i 33 år og vil bli i selskapet fram til utgangen av 2019.

Han vil fungere som rådgiver for den nye konsernsjefen og Hydros teknologistyre.