Abortstrid kan gi ny 8. mars-rekord

– Det blir stort i år. Jeg er veldig spent på hvor mange som kommer, sier Hanne Størset, pressekontakt for 8. mars-komiteen i Oslo, til NTB.

«Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene» er årets hovedparole i hovedstaden. 19. februar presenterte regjeringen forslaget til ny abortlov, som fjerner kvinners selvbestemmelse når det gjelder tvillingabort.

– Vi vet at folk er sinte. Regjeringen har brukt kvinners rettigheter som et forhandlingskort og har strammet i kvinners selvbestemmelsesrett. Det provoserer veldig, veldig mange. Det er liten tvil om at dette blir et stort arrangement, sier Størset.

Rekord

Hun anslår en deltakelse godt over rekorden fra 2014, da 15.000 deltok. Også da var abortspørsmålet, nærmere bestemt reservasjonsretten for leger, en magnet for oppmøtet. I år har 12.000 allerede sagt fra på Facebook at de skal delta.

– Det pleier å komme dobbelt så mange på våre arrangementer som dem som melder seg på Facebook. I fjor meldte 5.000 seg på, og det kom 12.000, sier Størset.

Også i andre store byer, som Bergen og Trondheim, legges det opp til store demonstrasjoner.

Lise Åserud / NTB scanpix

Godt trøkk

– Vi regner med godt oppmøte. Det er veldig godt trøkk i kvinnekampen nå, med abortsaken og metoo, sier Lena Grønningsæter fra 8. mars-initiativet i Bergen.

– Vi ser også at stadig nye grupper melder seg på. I år skal Handikapforbundet stille med en egen parole om at kampen mot sorteringssamfunnet ikke skjer i livmora. Unge Venstre er også med, framholder hun.

I tillegg har en rekke nye steder varslet egne 8.-marsarrangementer.

– Vi ser at det kommer inn meldinger fra steder der det normalt ikke er aktivitet på 8. mars. I år mobiliseres det ekstra, sier Størset.

Måling overrasker

Både i Oslo og Trondheim vil det også bli rød- og grønnkledde tanter og tjenerinner å se i toget, inspirert av Netflix-serien The Handmaid's Tale. Den bygger på Margaret Atwoods roman «Tjenerinnens beretning» om et dystopisk samfunn der fruktbare kvinner blir tvunget til å jobbe som fødemaskiner for eliten.

Samtidig viser en ny meningsmåling at Høyre i Oslo så langt ser ut til å tape få velgere på abortsaken. Åtte av ti av dem som stemte Høyre i kommunevalget i 2015, vil gjøre det samme i år, viser målingen som Norstat har gjort for Vårt Land.

– Det overrasker meg litt. Men vi håper jo at vi kan vippe et flertall av politikerne i retning av økt selvbestemmelse til 18 uker. Nå er jo hele abortloven i spill, påpeker Størset.

SV-stunt på Stortinget

SV planlegger også et lite stunt på Stortinget i forkant av 8. mars. Onsdag vil partiets ni stortingsrepresentanter i tur og orden toge opp på talerstolen under spørretimen, under parolen «regjeringen rykker likestillingen tilbake».

– Våre spørsmål vil gjelde alt fra abort til ufrivillig deltid, manglende oppmerksomhet på seksuell trakassering i skolen og manglende bemanning i fødsels- og barselomsorgen, sier partiets stortingsrepresentant Freddy Øvstegård til NTB.