Nabo: – Det er utrolig trist. Hun var rolig, snill og beskjeden.

I 2-tiden natt til torsdag ble politiet varslet via AMK om drapet i en leilighet på Nordnes.

Kort tid etter var politiet på stedet og pågrep en mann (43). Etter det BT får opplyst bodde han sammen med kvinnen i leiligheten.

– Hun var snill og beskjeden

BT har snakket med flere av beboerne i bygget. En av dem, Trond Bakke, sier han hørte mye bråk utenfor leiligheten natt til torsdag.

– Jeg hørte at det smalt i døren, og vinduet i inngangsdøren ble knust. Det var mye spetakkel og bråk. Da jeg våknet i dag var døren hennes knust.

Bakke sier han kjente den døde kvinnen godt.

– Det er utrolig trist. Hun var rolig, snill og beskjeden. Det er grusomt og skremmende at noe sånt kan skje så tett på.

Ørjan Deisz

– Dårlig miljø

En annen mann som bor i bygget forteller til BT at han fikk sjokk da han gikk ut for å hente avisen torsdag morgen og fikk greie på hva som hadde skjedd. Mannen har bodd i bygningen i 25 år og sier det er et svært dårlig miljø i bygget.

– Det er mye alkohol og narkotika. Det er et dårlig sted å bo, sier mannen til BT.

Ørjan Deisz

En kvinne som bor i bygget forteller at hun så den siktede mannen sammen med den avdøde kvinnen onsdag ettermiddag.

– Jeg snakket litt med henne, men vi kjente ikke hverandre godt. Det er uansett utrolig ubehagelig at noe slikt skjer her. Alle tar dette tungt.