Savnet jeger fra Rogaland funnet i god behold

Klokka 19.20 melder Agder politidistrikt at den savnede er funnet i god behold av luftambulansen, skriver Fedrelandsvennen.

– To kamerater har vært på fuglejakt. Den ene kom ikke tilbake til hytta som avtalt, sa operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder-politiet da letingen var i gang.

Leteaksjonen ble ledet av politiets innsatsleder på stedet.

– Politiet er på stedet med hunder. Vi har også tilkalt Røde Kors i Aust- og Vest-Agder og Norske redningshunder. Luftambulansen bistår også, sa Klausen.

Klausen kunne opplyse at de lettet etter savnede i et område nær Buslått, som ligger noen kilometer nord for Ogge.