KrF Hordaland avviste delegasjon med «sikkerhetsventil»

Det var gruppeleder for KrF i fylkestinget, Beate Husa, som la fram et alternativt forslag til utvelgelsen av landsmøtedelegasjonen under fylkesårsmøtet lørdag.

Husa uttalte hun ønsker en sikkerhetsventil i vedtaket Hordaland skal gjøre, fordi man ikke vet hvordan de andre fylkeslagene vil stemme.

– En flertallsdelegasjon sendes hvis noen av de resterende fylkesårsmøtene bryter med prinsippet om representasjon, het det i forslaget.

Husa og de andre forslagsstillerne ønsket i tilfelle at en helblå delegasjon må sendes.

Flertallet samlet seg imidlertid om arbeidsutvalgets forslag om å sende en delegasjon som speiler hele fylkesårsmøtet. Forslaget fikk flertall med 51 mot 36 stemmer.

Under debatten gikk en rekke medlemmer på talerstolen og advarte mot det alternative forslaget. Hildegunn Eiane Aarthun, lokallagsleder i Kvinnherad, kalte forslaget uetisk.

– Argumentasjonen er at hvis noen andre gjør noe uetisk, så kan vi også gjøre noe uetisk. Det er som å si at jeg vil ikke stjele, men hvis Tom gjør det, så vil jeg også gjøre det, uttalte Aarthun.

Fylkesårsmøte skal senere under møtet stemme over om KrF bør gå inn i regjeringen Solberg, gå inn i regjering med Ap og Sp, slik partileder Knut Arild Hareide ønsker, eller fortsette i opposisjon som i dag. Stemmeresultatet vil avgjøre fordelingen av antall «blå», «rød» og «gule» delegater i Hordalands delegasjon på totalt 14 personer.

