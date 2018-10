Fylkesledere krevde krisemøte etter Rogaland-sjokket

Mona Høvset bekrefter at møtet vil bli holdt mandag ettermiddag eller kveld, slik VG meldte søndag.

- Det er kommet krav om landsstyremøte fra fylkesledere, opplyser hun i en tekstmelding til NTB.

I helgen holdt Rogaland KrF ekstraordinært årsmøte for å avgjøre om fylkeslaget støtter regjeringssamarbeid med høyre- eller venstresiden. En av tre av tre stemte for partileder Knut Arild Hareides råd om å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men bare én av de 16 landsmøtedelegatene som ble valgt støtter dette veivalget.

Et forslag om å velge etter forholdstallsprinsippet ble stemt ned. Det ville gitt fem «røde» delegater fra KrFs største fylkeslag på det ekstraordinære landsmøtet

Hareide påpeker at KrFs partiledelse har rådet fylkeslagene til å sørge for at begge parter blir representert på det ekstraordinære landsmøtet.

Mandag kveld skal til sammen 22 delegater velges fra fylkeslagene i Buskerud, Hedmark og Finnmark/Troms.