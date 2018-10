Ropstad ønsker bedre fordeling av delegatene til landsmøtet

Frontene i partiet har blitt ytterligere skjerpet etter at fylkesårsmøtet i Rogaland i helgen valgte en delegasjon der den «blå» fløyen dominerer, selv om en tredel støttet et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Ropstad fikk stor støtte i fylkeslaget for sitt syn om at partiet må forhandle om regjeringsdeltakelse med Høyre, Frp og Venstre. Men han er likevel kritisk til prosessen.

– Vi har fra ledelsen sagt at vi ønsker at delegasjonene gjenspeiler de ulike stemmene i fylkene. Vi hadde ønsket at de hadde sammensatt delegasjonen på en måte som bedre hadde ivaretatt det, sier han til NTB.

Det er innkalt til landsstyremøte mandag ettermiddag eller kveld, opplyser kommunikasjonssjef Mona Høvset. Hun tilføyer at det var et krav fra fylkesledere om et slikt møte, som skal skje via telefon.

Ropstad opplyser at også partiledelsen ønsket å ta en «en fot i bakken».

– Hovedformålet er å snakke sammen når vi er i en så krevende fase, sier han til NTB.

– Stå samlet

Han sier partiet må komme seg samlet gjennom veivalget. På spørsmål om han er bekymret for om det lar seg gjøre, svarer han:

– Jeg vil ikke bruke ordet bekymring. Men når landsmøtet nærmer seg, vil temperaturen og alvoret stige. Da er det viktig å forsøke å stå samlet, sier Ropstad.

KrF-nestlederen påpeker at landsstyremøtet ikke kan bestemme hvordan fylkesårsmøtene skal ta sine valg.

En av tre deltakere på fylkesårsmøtet i Rogaland stemte for partileder Knut Arild Hareides råd om å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men bare én av de 16 landsmøtedelegatene som ble valgt, støtter dette veivalget. Et forslag om å velge etter forholdstallsprinsippet ble stemt ned.

Kommentatorer har utropt Ropstad til den heteste kandidaten til å ta over ledervervet, dersom Hareide ikke får gjennomslag for å ta partiet til venstre.

Hareide ble overrasket

Også Hareide reagerer på Rogalands delegatvalg. Rett før helgen gikk det ut en epost fra partiledelsen til fylkeslederne med oppfordring om å velge delegater som speiler mindretallet.

– Jeg er overrasket over at Rogaland KrF velger å ikke lytte til et råd fra hele partiledelsen om å gjøre hva de kan for å sørge for at begge sider blir representert på landsmøtet. Rogaland sender et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til, uttalte Hareide til NTB.

Mandag kveld skal til sammen 16 delegater velges fra fylkeslagene i Buskerud, Hedmark og Finnmark.

På landsmøtet 2. november skal 190 delegater stemme over veivalget. Ifølge NRKs kartlegging er det nå 35 delegater som støtter Hareides forslag og 58 som vil inn i dagens regjering. 17 delegater ønsker så langt å stå utenfor regjering.