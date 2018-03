USAs ambassadør tror Norge får toll-unntak

Adresseavisen, som har snakket med Braithwaite, sier han går langt i å signalisere at Norge kan få unntak fra USAs nye toll på stål og aluminium.

– Når det gjelder slike kompliserte avtaler mellom land er det av og til slik at ikke all informasjon kommer fram. Toll-saken er ikke ferdig utformet og avgjort. Forhåpentligvis kan vi løse det til beste for både USA og Norge, sier Braithwaite til Adresseavisen.

Fredag ble det klart at Norge ikke står på listen over land som unntas Donald Trumps toll. Så langt er det kun EU-landene, Canada, Australia, Mexico, Brasil, Argentina og Sør-Korea som står på listen.

De nye tollsatsene trådte i kraft fredag morgen klokka 5.01 norsk tid og er dermed en realitet for norsk eksportindustri.