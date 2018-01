Solberg spås nye nederlag i Stortinget

– Jeg skjønner at mange har et behov for å markere seg, men tenker at dette fort kan komme tilbake og bite dem i halen. Saker modnes med tiden, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB onsdag kveld.

Da hadde hun hørt en samlet opposisjon slå fast i stortingssalen at en rekke punkter i Jeløy-plattformen kan strykes først som sist. Statsministeren ble gjentatte ganger minnet om at hun leder en regjering i mindretall da den nye regjeringsplattformen ble debattert i Stortinget.

– Vi var en mindretallsregjering i forrige periode og er en mindretallsregjering nå. Men vi er en større mindretallsregjering enn vi var, kontrer Solberg.

Med ro

Solberg tror opposisjonen med tid og stunder vil bli tvunget til å revurdere sine standpunkter i flere av sakene som regjeringen nå utfordres på. Som eksempel viser hun til ønsket om å lempe på reglene for søndagshandel.

– Utviklingen går rivende fort i varehandelen. Mange kommuner vil nok se på det som attraktivt å myke opp reglene for søndagshandel for å opprettholde mer aktivitet i bykjernen, sier Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre varslet i debatten at det i flere saker vil bli dannet flertall på Stortinget mot en regjering som han selv omtaler som «blå-blå-blå».

– Vi vet at vi ikke nødvendigvis får igjennom alle våre saker akkurat slik vi har foreslått dem. Men det betyr ikke at vi ikke kan få det til på et tidspunkt senere. Vi har hatt flertallsregjeringer som ikke har fått til alt som står i regjeringserklæringer, svarer Solberg og viser til den rødgrønne Soria Moria II.

Elleve saker

En opptelling Aftenposten har gjort, viser at Solberg-regjeringen kan gå på nederlag i elleve av sakene som er listet opp i regjeringserklæringen.

I tillegg til tommel ned for liberalisert søndagshandel, vil regjeringen blant annet få trøbbel med å liberalisere alkoholsalget, landbrukspolitikken og frihandel, skriver avisen.

– Denne ene ekstra timen med alkoholsalg er nå en sak man får slåss om framover. Dette er jo ikke blant de viktigste tingene i regjeringserklæringen. De store prosjektene får vi støtte for, repliserer Solberg.

Også når det gjelder kutt i eiendomsskattesatsen, omorganisering av offentlig sektor, bilavgifter, salg av statlig virksomhet og endret arbeidsmiljølov vil regjeringen ifølge avisen kunne slite med å få gjennomslag.

Fargeblind Hareide

Det er også framover først og fremst KrF regjeringen setter sin lit til. Men partiet er ikke lenger er bundet av en samarbeidsavtale, og beiles til av Ap.

KrF-leder Knut Arild Hareide anser seg som politisk fargeblind. – Vi har vist det denne høsten. For oss er ikke fargen på partilogoen avgjørende, men hvilken politikk vi kan få gjennomslag for, sa Hareide i stortingsdebatten. Lærernorm, pleiepenger, permisjon for tvillingforeldre, fleksibel kontantstøtte og mer fysisk aktivitet i skolen er saker der KrF har fått gjennomslag. – Vi er tilbake til det som har vært regelen mer enn unntaket i norsk politikk, der mindretallsregjeringer må hente skiftende støtte i Stortinget, sa KrF-lederen.

KrF-leder Knut Arild Hareide anser seg som politisk fargeblind.

– Vi har vist det denne høsten. For oss er ikke fargen på partilogoen avgjørende, men hvilken politikk vi kan få gjennomslag for, sa Hareide i stortingsdebatten.

Lærernorm, pleiepenger, permisjon for tvillingforeldre, fleksibel kontantstøtte og mer fysisk aktivitet i skolen er saker der KrF har fått gjennomslag.

– Vi er tilbake til det som har vært regelen mer enn unntaket i norsk politikk, der mindretallsregjeringer må hente skiftende støtte i Stortinget, sa KrF-lederen.

Venter klaging

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener at landet har fått en svekket regjering. Hun forventer jammer fra regjeringskontorene:

– Jeg er trygg på at mange statsråder vil klage på stortingsregjereri. Men det er sakene som avgjør. Regjeringen må innrette seg etter Stortinget og Stortingets vedtak. De kan ikke gjøre sitt eget mindretall til Stortingets ansvar, fastslo hun. Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sa i sitt innlegg at han er trygg på at hovedmålene i regjeringsplattformen vil få flertall i Stortinget. Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er av en annen oppfatning og fulgte i Arnstads spor: – Regjeringen vil gå på nye nederlag i Stortinget. Det kommer vi til å se i sak etter sak utover våren, sa han.

– Jeg er trygg på at mange statsråder vil klage på stortingsregjereri. Men det er sakene som avgjør. Regjeringen må innrette seg etter Stortinget og Stortingets vedtak. De kan ikke gjøre sitt eget mindretall til Stortingets ansvar, fastslo hun.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sa i sitt innlegg at han er trygg på at hovedmålene i regjeringsplattformen vil få flertall i Stortinget. Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er av en annen oppfatning og fulgte i Arnstads spor:

– Regjeringen vil gå på nye nederlag i Stortinget. Det kommer vi til å se i sak etter sak utover våren, sa han.