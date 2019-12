47 evakuert fra skolebuss som havnet på siden i Verdal

– En buss har kjørt av veien og henger ut over en skrent. Passasjerer er i ferd med å bli evakuert, meldte Trøndelag politidistrikt på Twitter klokka 14.37 mandag.

– Ifølge melder er det en veldig høy skrent. Bussen skal henge fast i noen trær, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Brannvesenet skar seg inn i bussen og har nå tømt den for folk. Det er ikke oversikt over skadeomfang, men foreløpig er det ikke meldt om alvorlig skadde, opplyser politiet i 15-tiden.

– Vi kjenner ikke skadeomfang, men det er rapportert om blødende passasjerer. Det er også bestilt en tungbilberger for å sikre bussen, sier Volden til avisa.

Skar seg inn

Bussen havnet på siden etter hendelsen.

Politiet opplyste først at det var cirka 20 barn i bussen. Politiets innsatsleder Stig Viken på stedet sa senere til Adresseavisen at 47 barn og 1 bussjåfør var i bussen da hendelsen skjedde. Brannvesenet skar seg inn i bussen og tømte den for folk, skrev politiet på Twitter klokken 15.00.