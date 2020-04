Somaliere på topp blant utenlandsfødte smittede - byrådslederen i Oslo er bekymret

Somaliere ligger klart øverst på oversikten over koronasmittede som er født i utlandet. Nå setter FHI inn tiltak for å nå flere i denne gruppen med informasjon.

FHI har delt inn smittetilfellene på fødeland.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i sin dagsrapport for onsdag inkludert fordeling på fødeland. Av 4.655 smittede som bor i Norge, er fødeland kjent for nesten alle. Blant disse er 829 personer født utenfor Norge (18 prosent). Av disse er 201 født i Somalia.

– Vi ser at det er noen grupper som kan være overrepresentert. For å nå disse i enda større grad settes det i verk tiltak, blant annet på sosiale medier, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Den videre fordelingen på fødeland er Sverige (45), Pakistan (41), Irak (37), Iran (36), Filippinene (31) og Danmark (30).

Bekymret ordfører

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo opplyser til Aftenposten at kommunen blant annet bruker Facebook og WhatsApp og har mye kontakt med de religiøse miljøene.

– Det som bekymrer meg, er at en del i innvandrermiljøene har underliggende sykdommer, som diabetes 2, og dermed er veldig utsatt. Mitt inntrykk er at det er en økt bevissthet rundt dette. Vi får vi håpe vi greier å stoppe det, forteller ordføreren.

– En del sliter med språket

Avisen har også snakket med norsksomaliske Ubah Ismail, som bor på Linderud i Groruddalen.

– Jeg tror at det kommer av at mange med somalisk bakgrunn ikke tok dette på alvor i starten. Det er en del som sliter med språket. Det kan jo hende at de ikke fanget det opp med en gang. Og så liker jo vi å omgås hverandre, sier Ismail.