IB-elever kan få ny vurdering av søknaden til høyere utdanning

Elever som gikk ut av International Baccalaureate (IB)-linjer denne våren, skal få søknaden sin til høyere utdanning vurdert på nytt om de ønsker det.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil gi IB-elever anledning til å få sine søknader til høyere utdanning vurdert på nytt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Det opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Dette er elever som uforskyldt har havnet i en uheldig situasjon på grunn av måten IBO-systemet har håndtert avlyste eksamener og vitnemål. Derfor vil jeg at de skal få mulighet til å få behandlet søknaden sin til universiteter og høyskoler på nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Først fikk IB-elevene et vitnemål som var basert på en algoritme, blant annet. 17. august offentliggjorde IBO at de har bestemt å endre karakterene på utstedte vitnemål fra denne våren, noe som også betyr at norske IB-elever får et nytt vitnemål.

– Når elevene har fått et nytt vitnemål, mener jeg det er rimelig at de som ønsker det, kan få vurdert opptaket sitt på nytt basert på de nye karakterene sine, sier Asheim.

Hvis de tidligere IB-elevene ville kommet inn med sitt nye vitnemål i hovedopptaket, skal de få tilbud om studieplass. Hvis ikke universitetet eller høyskolen kan tilby studieplass fra i høst, skal disse få en reservert plass ved neste mulige opptak, opplyser departementet.