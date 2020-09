Hver fjerde norske jente mellom 15 og 18 år opplever å få psykiske problemer som angst- og tvangslidelser i løpet av videregående skole. Mia (16) er en av dem som må jobbe beinhardt hver dag for å tørre å gjøre helt «vanlige» ting. Mia (16) sliter med angst: Må jobbe beinhardt hver dag for å tørre å gjøre helt vanlige ting

– Mange sier at et angstanfall føles som om du holder på å dø. Jeg føler det mer som at hele verden går under. Jeg får ikke puste, jeg begynner å skjelve og alt kjennes liksom bare «ferdig», forteller Mia Martine Arnegård Storberget.