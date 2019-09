Flere Airbus-helikoptre må inspiseres etter Alta-ulykken

Vrakdeler fra helikopteret ble tatt med fra ulykkesstedet i Kvenvik i Alta til Havarikommisjonens lokaler på Kjeller i Akershus. Tirsdag ble de første detaljerte undersøkelsene av disse delene gjennomført.

Funn fra undersøkelsene har ført til at Airbus nå ber om at alle nyere helikoptre av typen AS350, AS550 og EC130 inspiseres, opplyser Statens havarikommisjon for transport i en pressemelding.

Akselforbindelsen mellom motoren og hovedgirboksen skal undersøkes i disse tre helikoptertypene. Det er ikke kjent hvor stor andel av norske helikoptre disse typene utgjør.

– Airbus Helicopters karakteriserer inspeksjonen som en «føre var»-inspeksjon for å ivareta luftdyktigheten til helikoptertypen, opplyser Havarikommisjonen.

De har ikke fastslått hvorvidt svikt i akselforbindelsen mellom motor og hovedgirboks har bidratt til ulykken.

– Ingen funn

Helikopteret som styrtet i Alta, var av typen Airbus H125, tidligere kjent som AS350. Det var helt nytt og ble levert til Helitrans i juni i år. Ifølge Helitrans hadde det fløyet knapt 73 timer.

Klokken 4 onsdag morgen mottok Helitrans meldingen fra Airbus om at helikoptrene måtte inspiseres.

Onsdag morgen hadde Helitrans gjennomført utført visuelle inspeksjoner av de aktuelle helikoptrene, til sammen 15 stykker, opplyser selskapet.

– Det er ikke gjort funn av noen art. I henhold til anbefalingene fra Airbus er dermed helikoptrene igjen klarert for flyging, og de settes løpende tilbake i drift igjen, opplyser selskapet.

Varmeskader

Havarikommisjonen jobber med å danne seg et bilde av ulykken. Både undersøkelser av vrakdelene og undersøkelser gjort på ulykkesstedet er viktige i dette arbeidet. Også informasjon fra vitner og personer som har vært involvert i produksjon, vedlikehold og drift av helikopteret, er viktig.

Havarikommisjonen forsøker dessuten å hente ut informasjon fra minneenheten i helikopteret som styrtet.

– Minneenheten fra helikopterets lagringsenhet er fortsatt til undersøkelse. Enheten var mer varmeskadd enn første observasjon indikerte, opplyser Havarikommisjonen.

Også den elektroniske motorstyringen og drivstoffkontrollen i helikopteret kan bidra med informasjon, har Havarikommisjonen tidligere uttalt.

Seks omkomne

Seks personer omkom i helikopterulykken 31. august. Ulykken skjedde i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta, hvor det ble tilbudt sightseeingturer med helikopter over festivalområdet.

Fem av de omkomne var ungdommer fra Alta. I tillegg døde piloten, som var svensk.

Undersøkelsene tirsdag ble gjort med bistand fra den franske havarikommisjonen (BEA) og tekniske rådgivere fra Airbus Helicopters og motorprodusenten Safran Helicopter Engines.

Forrige uke ble Havarikommisjonen og politiet ferdige med undersøkelser på ulykkesstedet.