TV 2-måling: Dårligste oppslutning for Frp på 24 år

Frp går tilbake 1,4 prosentpoeng fra forrige måned, viser stortingsmålingen i juli, ifølge TV 2.

Partiet hadde 13,8 prosent oppslutning før årsskiftet, men siden da har pilene pekt nedover.

Frp ville bare ha fått tolv representanter på Stortinget dersom det var valg i dag. Til sammenligning fikk partiet 27 representanter i 2017.

Under halvparten av velgerne som stemte Frp i 2013, sier at de ville gjort det samme dersom det var stortingsvalg nå. Partiet har mistet 175.000 velgere til Høyre, mens to av ti velgere har satt seg på gjerdet.

Videre går Arbeiderpartiet fram med 1,1 prosentpoeng til 25,5 prosent og er dermed partiet som går mest fram i målingen. Miljøpartiet De Grønne gjør sin nest beste måling siden valget med en oppslutning på 4,9 prosent (+ 0,5).

Partienes oppslutning i prosent (endring fra juni parentes).

De øvrige partienes oppslutning er som følger: Høyre: 22 (-0,6), Senterpartiet 13,3 (+ 0,2), Venstre 5,0 (+0,9), SV 7,8 (+ 0,2), Rødt 5,7 (- 0,7) og KrF 3,4 (+ 0,3). Andre partier og lister får en oppslutning på 4,9 prosent, en økning på 0,5 prosentpoeng. I denne gruppen får Folkeaksjonen nei til mer bompenger og bompengelistene samlet 2,3 prosent (- 0,7).

Målingen har en feilmargin på 1,4 – 2,8 prosentpoeng. 978 stemmeberettigede har deltatt.