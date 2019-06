Politiet tror Lørenskog-bortføring var fingert for å skjule drap

– Det er mest sannsynlig fortsatt at hun er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er endret til at hun er drept, sier politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse onsdag.

Politiinspektøren utelukker likevel ikke at Hagen er bortført, men sier at den hypotesen er «betydelig svekket».

Brøske sier drapet kan ha vært forsøkt skjult ved å fingere en bortføring. Fram til nå har politiet jobbet med en hovedhypotese om at Anne-Elisabeth Hagen er bortført av ukjente gjerningspersoner, og at økonomisk vinning har vært et motiv.

Mangel på livstegn

Politiet viser til tiden den lange tiden som har gått, mangel på livstegn, valg av en lite egnet kommunikasjonsplattform til forhandling og fravær av kontakt de siste månedene.

Ifølge Brøske endrer det ikke i stor grad hvordan politiet arbeider med saken.

– Jeg ønsker å understreke at dette samlet sett får få konsekvenser for saken. Det gjelder både gjennomført og pågående etterforskning, sier han.

– Dette skyldes blant annet at saken har vært etterforsket som en alvorlig straffbar handling siden 31. oktober i fjor.

Trusselbrev

Under pressemøtet kom politiet også med nye detaljer rundt trusselbrevet som ble funnet i bolighuset på Lørenskog. De mener å ha gode holdepunkter for å vite hvor papiret er produsert og solgt, men vil ikke kommentere detaljer ytterligere.

– Vi utelukker imidlertid ikke at arket er solgt i Norge, sier Brøske.

Han vil heller ikke kommentere om noen er siktet eller mistenkt i saken.

Ingen har hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun klokken 9.14 om morgenen den 31. oktober i fjor tok en telefonsamtale til et familiemedlem. Politiet har heller ikke hørt fra personene som angivelig bortførte Anne-Elisabeth Hagen siden i vinter.