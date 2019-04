Bortføringssaken på Lørenskog: Politiet gjør nye søk i flere vann

– Søkene vil pågå i inntil tre dager. Det vil bli brukt kriminalsøkshunder i undersøkelsen. Søkene i Langvannet og Vesletjern vil bli utført ved hjelp av båt, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding mandag.

Politiet understreker at dette er planlagte undersøkelser og at det ikke er på bakgrunn av ny informasjon i saken. Kripos vil bistå i hundesøkene.

31. oktober i fjor forsvant 68-åringen fra eneboligen på Fjellhamar hvor hun bodde sammen med sin ektemann Tom Hagen – en av Norges rikeste personer.

Ikke ny kontakt med motpart

Da Tom Hagen kom hjem 31. oktober fant han flere ark med krav om 9 millioner euro i løsepenger, utbetalt i kryptovaluta. I tillegg var familiens nye valp sperret inne i et rom, ifølge NRK. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem klokken 9.14 den morgenen.

Når det nå nærmer seg mai, står politiet uten mistenkte i saken og vet ikke om Hagen fortsatt er i live eller hvor hun befinner seg.

– Status i saken er for øvrig uforandret. Det har ikke vært noen kontakt med antatt motpart, og det har heller ikke kommet livsbevis. Politiets etterforskning fortsetter med samme styrke, sier politiinspektør Tommy Brøske mandag.

Kommuniserte gjennom mediene

I etterkant av forsvinningen holdt politiet lenge etterforskningen skjult for offentligheten. Etter ti uker valgte politiet å gå offentlig ut med saken 9. januar.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden har ved flere anledninger kommet med budskap til de antatte gjerningspersonene gjennom mediene og deretter mottatt korte beskjeder gjennom ulike digitale plattformer kort tid senere, plattformer som ifølge politiet ikke er godt egnet for toveiskommunikasjon.

Etter siste melding 11. februar har det vært helt stille fra den usynlige motparten.

NTB har vært i kontakt med Holden, som ikke ønsker å uttale seg på nåværende tidspunkt. Familien har til nå kun uttalt seg via sin bistandsadvokat, og ifølge Holden ligger det foreløpig ikke an til at familien vil uttale seg direkte til mediene.

To personer på overvåkingskamera

Til nå har politiet fått over 1.600 tips i saken. I tillegg til søk i Langvannet rett utenfor parets bolig har politiet gjort en rekke undersøkelser både i og rundt boligen.

Et av politiets viktigste spor i saken er imidlertid de to personene som ble fanget opp på et videoopptak av en gangvei utenfor bygget der Tom Hagen jobber. Opptaket er fra samme tidsrom som politiet mener Hagen ble bortført.

En syklist ble også fanget opp på opptaket, og politiet gikk ut med en oppfordring til disse tre personene om å melde seg til politiet. Syklisten meldte seg, ble avhørt og sjekket ut av saken. Men de to fotgjengerne er fremdeles ennå ikke identifisert.