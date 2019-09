Mattilsynet har mottatt meldinger om fire nye syke hunder

– Siden søndag har Mattilsynet mottatt fire meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene døde før den ankom til veterinærklinikk, opplyser Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær ved seksjon dyrehelse i Mattilsynet, til NTB.

Tilfellene er fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane. Tronerud forteller at Mattilsynet i tillegg har mottatt noen meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

– Det er viktig å huske på at disse symptomene ikke er uvanlige hos hunder. Så vidt vi har oversikt over, er det ikke er noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området, sier veterinæren.

Til nå er ni hunder obdusert ved Veterinærinstituttet. Mandag blir ytterligere to obdusert.

Resultatene fra de to hundene som ble obdusert søndag, er ventet tidligst i 16-tiden mandag, opplyser kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet til NTB.

Tarmbetennelser

Fram til søndag var minst 25 hunder registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden.

Søndag ble det klart at det er gjort tilsvarende funn av tarmbetennelser hos sju av de obduserte hundene.

– Det er dramatisk at så mange friske hunder med god helsetilstand og som er godt vaksinerte, dør på denne måten, sa beredskapssjef Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet til pressen søndag.

Undersøkelsene har foreløpig resultert i at man har funnet to forskjellige bakterier i hundene, som begge kan gi diaré. Det gjelder bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens.

14 av 18 fylker

Ifølge Mattilsynet er det registrert sykdomstilfeller i 14 av 18 norske fylker, men hovedtyngden av tilfellene er fremdeles fra Østlandet.

Pressevakt Lars Skjegstad i Mattilsynet opplyser til NTB at tilsynets fagfolk nå sitter og går igjennom innkommende meldinger fra veterinærer.

Veterinærinstituttet sendte søndag ut registreringsskjema til veterinærer og dyreklinikker over hele landet. Håpet er at innsendte skjemaer vil kunne gi mye verdifull informasjon for å spore årsaken til sykdommen.

– Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene, sier Tronerud.

Rådes til å begrense nærkontakt

Så lenge situasjonen rundt den ukjente sykdommen er uavklart, råder Mattilsynet hundeeiere til å blant annet begrense nærkontakten med andre hunder.

Veterinærinstituttet ber også hundeeiere om å ikke høre på rykter som blir spredd på sosiale medier om at sykdommen kan tilbakeføres til et bestemt fôr. Det er ikke funnet indikasjoner på dette. Samtidig oppfordres hundeeiere med syke eller døde hunder om å ta vare på prøver av hva hunden har spist de siste 14 dagene