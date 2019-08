KrF sier nei til flere skattekutt etter bompengeavtalen

Avtalen mellom regjeringspartiene som innebærer økt bevilgning til kollektivtrafikk og kutt i bompenger, vil koste om lag 2 milliarder kroner i året. Avtalen har en varighet på ti år, så den totale prislappen for staten vil ende på rundt 20 milliarder kroner.

Finanspolitisk talsmann Tore Storehaug i KrF sier til Klassekampen at det vil være lite rom igjen for flere skattelettelser på grunn av avtalen. I Granavolden-plattformen lover regjeringen kutt i skatte- og avgiftsnivået i Norge. Partiet avviser at bompengeavtalen kan åpne for å bruke mer av oljepengene.

– Nei, dette betyr hardere prioritering. Vi kan ikke ha store skatte- og avgiftslettelser. Vi kan heller ikke legge opp til en overstimulering av norsk økonomi eller en rask bruk av oljepenger, sier Storehaug til avisen.

Onsdag og torsdag skal regjeringen møtes for å legge siste hånd på statsbudsjettet for 2020. Da må de påløpte utgiftene for bompengeavtalen dekkes inn.

Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim sier det er mulig å hente noe av gevinsten i det statlige selskapet Nye Veier for å finansiere bomavtalen og sier det fremdeles er handlingsrom i budsjettet. Finanspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad i Frp ser derimot ikke at avtalen vil hindre øvrige lettelser i skatt eller avgift.

– I et budsjett på 1.350 milliarder kroner er det ikke noe problem å frigjøre 2 milliarder kroner. Det viktigste er å bake kaka større, sier han.