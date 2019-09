Havarikommisjonen gjør observasjoner på ulykkesstedet i Alta sammen med politiet

Da NTB lander på flyplassen i Alta søndag morgen, blir det avholdt ett minutts stillhet for å markere helikopterulykken som kostet seks mennesker livet.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen ankom Alta søndag morgen. De skal så raskt som mulig dra til åstedet sammen med politiet.

– Planen for i dag er at vi nå koordinerer med politiet og drar til ulykkesstedet og gjør det vi kan gjøre av observasjoner. Det kommer flere i morgen for å bistå oss i arbeidet, sier han til NTB.

Usikker tidsplan

De er søndag på plass i Alta med tre personer. Det er foreløpig ikke avklart hvor lenge de vil være på ulykkesstedet eller hva de skal gjøre med vraket.

Det skal komme ytterligere tre eller fire personer fra Havarikommisjonen mandag.

Det skal også være kriminalteknikere fra politiet og tre eksperter fra Kripos i Alta i forbindelse med ulykken.

Bekreftet seks omkomne

Fire ble bekreftet omkomne, mens en person ble sendt til sykehus og en var savnet. De to siste ble senere bekreftet omkommet.

I tillegg til piloten, som var svensk statsborger, var det fem unge personer i 20-årene fra Alta om bord da ulykken fant sted.