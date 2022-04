Ukrainsk kvinne sa hun flyktet fra krigen – hadde bodd ulovlig i Norge siden 2009

En ukrainsk kvinne er varetektsfengslet etter at hun søkte om asyl og sa hun hadde flyktet fra krigen. Det viste seg at hun har bodd ulovlig i Norge siden 2009.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kvinnen i 40-årene oppga at hun hadde flyktet fra krigen i Ukraina da hun søkte om asyl ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde sist lørdag, skriver Avisa Oslo. Politiet mente imidlertid at kvinnen forsøkte å benytte seg av muligheten til å søke om midlertidig kollektiv beskyttelse som det er åpnet for i forbindelse med krigen.

Kvinnen skal ha erkjent at hun har oppholdt seg ulovlig i Norge helt siden 2009. Politiet ransaket stedet hvor hun har bodd i Oslo, og der fant de kvinnens ID-papirer og flere kostbare gjenstander. Dette skal hun ha tjent penger til å kjøpe ved å uføre renholdstjenester ulovlig.

– Politiet mistenker at disse varene er utbytte av straffbare handlinger og dermed gjenstand for heleri, slik det fremgår av siktelsen, sier politiadvokat Christine Solberg i Oslo politidistrikt til avisen.

Kvinnen ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker, siktet for overtredelse av utlendingsloven og for grovt heleri.

Normalt ville kvinnen ha blitt utvist og sendt tilbake til hjemlandet etter eventuell soning i en slik sak. På grunn av krigen vil dette imidlertid ikke skje.

– Personer som skal returneres til land hvor situasjonen er så alvorlig at retur vil være i strid med utlendingsloven, vil regelmessig bli innvilget suspendert utreiseplikt inntil situasjonen er stabilisert, sier Solberg.