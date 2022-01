Regjeringen drysser korona­penger over sykehusene

Regjeringen vil gi sykehusene 1,5 milliarder kroner ekstra for å holde kapasiteten oppe under pandemien. Viktig og nødvendig, mener Sykepleierforbundet.

Det varslet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i sin sykehustale tirsdag.

– Vi vil gjøre vårt for at sykehusene skal greie å stå gjennom pandemien i vinter, sier hun.

Midlene skal dekke høyere kostnader som følge av økt beredskapsnivå og smitteverntiltak, samt økte kostnader til overtid og innleie på grunn av fravær og karantene blant de ansatte.

Dette skal i sin tur bidra til å kunne lette på koronatiltakene, ifølge Kjerkol.

– Hvis vi ikke forbereder tydelige og fleksible planer i 2022, vil vi igjen kunne stå overfor vanskelige valg mot slutten av året på grunn av presset kapasitet i helsetjenesten. Vi må rigge helsetjenesten bedre nå for å redusere behovet for nye smitteverntiltak til høsten, slår hun fast.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener ekstrastøtten er både viktig og nødvendig.

– Sykehusene har vært presset under covid med intensivkapasitet på strekk og utsatte operasjoner. Nå trenger de å beholde og mobilisere livsnødvendig kompetanse for pasientene, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun er glad for at helseministeren tar situasjonen på alvor og peker på at Kjerkol også vil opprette 200 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. Deler av tiltakspakken skal gå til dette.

– De ansatte ser etter noe annet enn anerkjennelse, de ser etter tiltak. Og dette er helseministerens ansvar. Dette peker i riktig retning, sier Larsen.